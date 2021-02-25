Авиакомпании предложили ЕС ввести паспорта вакцинации
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала лидеров ЕС ввести "паспорта вакцинации", чтобы восстановить работу сектора авиаперевозок.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Euractiv со ссылкой на письмо IATA, переданное в ЕС.
В письме содержится призыв к внедрению "основанных на фактах ограничений на границах" по всей Европе и призыв к странам ЕС "согласовать решающую роль безопасных цифровых решений, таких как документ для проезда IATA Travel Pass".
Письмо подписано вице-президентом IATA по Европе Рафаэлем Шварцманом и адресовано президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю накануне саммита лидеров ЕС, где будет обсуждаться этот вопрос.
В письме IATA утверждает, что такой паспорт "даст правительствам и властям, а также пассажирам и экипажам необходимую уверенность в состоянии здоровья каждого пассажира".
В электронном документе, предложенном IATA, будет храниться информация о прививках, статус путешественников, а также результаты недавних тестов на COVID-19, что позволит пассажирам быстро обмениваться медицинской информацией с правительствами до въезда на их территорию.
IATA утверждает, что строгие требования к проверке также помогут бороться с мошенниками, распространяющими поддельные сертификаты о вакцинации.
IATA, представляющая около 290 авиакомпаний со всего мира, заявляет, что пограничные ограничения могут быть ослаблены поэтапно путем оценки соответствующих показателей здоровья для каждого региона, таких как процент вакцинированного населения, уровень инфицирования и уровень смертности.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия критически относится к действиям стран-членов ЕС, которые планируют в одностороннем порядке выдавать сертификат, дающий право на поездки для вакцинированных, предлагая вместо этого общий подход.
Напомним, ранее Греция и Израиль подписали соглашение, которое позволит людям, вакцинированным против коронавируса, свободно передвигаться между двумя странами после возобновления путешествий.
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