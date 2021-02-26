Держдеп США у 7-му річницю окупації закликав Росію забиратися з Криму та Донбасу

Державний департамент США закликав Росію негайно припинити окупацію Криму, агресію на Донбасі, та звільнити усіх політв’язнів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві держсекретаря Ентоні Блінкена.

Він наголошує, що з початку окупації Криму минає вже сьомий рік і ці події стали нахабним порушенням сучасного міжнародного порядку. Блінкен зауважує, що наслідки окупації підвострова та його мілітаризація загрожують стабільності у всьому світі. Держсекретар нагадує про системні репресії у Криму проти кримських татар, етнічних українців та релігійних меншин, придушення свободи слова, політичні вироки проти нелояльних до окупаційної влади.

"Ми підтримуємо основоположну правду: Крим - це Україна... Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політив’язнів, яких незаконно утримують, та повернути Україні повний контроль над півостровом. Так само ми закликаємо РФ припинити агресію на сході України. Санкції проти Росії у відпоівдь на її агресію на сході України та захоплення Криму залишатимуться доти, доки Росія не змінить свій курс. США не визнають та ніколи не визнають незаконну анексію Криму", - заявив він.

Ентоні Блінкен додав, що у США вітають українську ініціативу зі створення "Кримської платформи" та продовжать роботу з Україною і партнерами задля припинення окупації Криму та російської агресії на сході України.

"Вдячний державному секретареві Ентоні Блінкену та США за незмінну міцну позицію щодо українського Криму, послідовну вимогу припинити російську окупацію півострова. Окремо вдячний за підтримку США Кримської платформи. Разом ми звільнимо Крим", - відреагував на заяву міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Вдячний державному секретареві Ентоні Блінкену та США за незмінну міцну позицію щодо українського Криму, послідовну вимогу припинити російську окупацію півострова. Окремо вдячний за підтримку США Кримської платформи. Разом ми звільнимо Крим. https://t.co/lbFn1Mh94z — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2021

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