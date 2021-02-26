Госдеп США в 7-ю годовщину оккупации призвал Россию убираться из Крыма и Донбасса

Государственный департамент США призвал Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, агрессию на Донбассе, и освободить всех политзаключенных.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Он отмечает, что с начала оккупации Крыма выполнилось уже семь лет и эти события стали грубым нарушением современного международного порядка.

Блинкен отмечает, что последствия оккупации полуострова и его милитаризация угрожают стабильности во всем мире. Госсекретарь напоминает о системных репрессиях в Крыму против крымских татар, этнических украинцев и религиозных групп, подавлении свободы слова, политических приговорах против нелояльных к оккупационной власти.

""Мы поддерживаем основополагающую правду: Крым - это Украина...Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают, и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Так же мы призываем РФ прекратить агрессию на востоке Украины. Санкции против России в ответ на ее агрессию на востоке Украины и захват Крыма будут оставаться до тех пор, пока Россия не изменит свой курс. США не признают и никогда не признают незаконной аннексию Крыма", - заявил он.

Энтони Блинкен добавил, что в США приветствуют украинскую инициативу по созданию "Крымской платформы" и продолжат работу с Украиной и партнерами для прекращения оккупации Крыма и российской агрессии на востоке Украины.

"Благодарен государственному секретарю Энтони Блинкену и США за неизменную прочную позицию в отношении украинского Крыма, последовательное требование прекратить российскую оккупацию полуострова. Отдельно благодарен за поддержку США Крымской платформы. Вместе мы освободим Крым ", - отреагировал на заявление министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Вдячний державному секретареві Ентоні Блінкену та США за незмінну міцну позицію щодо українського Криму, послідовну вимогу припинити російську окупацію півострова. Окремо вдячний за підтримку США Кримської платформи. Разом ми звільнимо Крим. https://t.co/lbFn1Mh94z — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2021

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