МОЗ внесло до "червоної" зони всі країни-сусіди України, крім Румунії та РФ

Міністерство охорони здоров’я внесло країни-сусіди України, окрім Румунії та РФ, до "червоної" зони у зв’язку з ситуацією з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда", ознайомившись з новим списком МОЗ від 26 лютого.

До "червоної зони" включають країни з показником захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вищим, ніж в Україні. В Україні цей показник зараз складає 186,4.

До "червоної" зони, зокрема, входять Словаччина (526 випадків захворюваності COVID-19 на 100 тис. населення), Молдова (302), Угорщина (286,5), Польща (226,8), Білорусь (221,8).

До "зеленої" потрапили Румунія (171 випадок на 100 тис. населення) і РФ (133).

Загалом у "червоній" зоні зараз перебуває 61 країна. В порівнянні з попереднім списком, кількість "червоних" країн зменшилася на 10.

Після прибуття з країн "червоної" зони вимагається самоізоляція із застосуванням додатка "Дій вдома". Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.