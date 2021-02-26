Минздрав внес в "красную зону" все страны-соседи Украины, кроме Румынии и РФ

Министерство здравоохранения внесло страны-соседи Украины, кроме Румынии и РФ, в "красную" зону в связи с ситуацией с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда", ознакомившись с новым списком Минздрава от 26 февраля.

В "красную зону" включают страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине. В Украине этот показатель сейчас составляет 186,4.

В "красную" зону, в частности, входят Словакия (526 случаев заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения), Молдова (302), Венгрия (286,5), Польша (226,8), Беларусь (221,8).

В "зеленую" попали Румыния (171 случай на 100 тыс. населения) и РФ (133).

Всего в "красной" зоне сейчас находится 61 страна. По сравнению с предыдущим списком, количество "красных" стран уменьшилось на 10.

По прибытии из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Дій вдома". Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.