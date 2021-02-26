Байден до 7-ї річниці окупації Криму: США разом з Україною протистоятимуть агресії РФ

Президент США Джо Байден до 7-ї річниці окупації Криму заявив про підтримку України у її протистоянні з РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві президента США на сайті Білого дому.

"Сьогодні сім років тому Росія порушила міжнародне право, норми, за якими сучасні країни взаємодіють одна з одною, а також суверенітет і територіальну цілісність сусідки України, коли вторглася в Крим", - йдеться у заяві.

За словами Байдена, сьогодні Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну та її союзників та партнерів, як і з самого початку конфлікту.

"У цю похмуру річницю ми підтверджуємо просту істину: Крим - це Україна", - наголосив президент США.

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Він наголосив, що США не визнають і ніколи не визнають анексію півострова.

"Ми будемо виступати разом з Україною проти агресивних дій Росії. Ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за її зловживання та агресію в Україні", - йдеться у заяві.

Також президент США згадав про Революцію гідності, в ході якої "український народ зіткнувся на Майдані зі снайперським вогнем і силовиками та вимагав нового початку для своєї країни".

"Сполучені Штати все ще вірять в обіцянку України, і ми підтримуємо всіх, хто працює над мирним, демократичним та процвітаючим майбутнім своєї країни", - заявив Байден.