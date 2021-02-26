Байден к 7-й годовщине оккупации Крыма: США вместе с Украиной будут противостоять агрессии РФ
Президент США Джо Байден в 7-й годовщины оккупации Крыма заявил о поддержке Украины в ее противостоянии с РФ.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении президента США на сайте Белого дома.
"Сегодня семь лет назад Россия нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседки Украины, когда вторглась в Крым", - говорится в заявлении.
По словам Байдена, сегодня Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину и ее союзников и партнеров, как и с самого начала конфликта.
"В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым - это Украина", - отметил президент США.
Он отметил, что США не признают и никогда не признают аннексию полуострова.
"Мы будем выступать вместе с Украиной против агрессивных действий России. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в Украине ", - говорится в заявлении.
Также президент США вспомнил о Революции достоинства, в ходе которой "украинский народ столкнулся на Майдане со снайперским огнем и силовиками и требовал нового начала для своей страны".
"Соединенные Штаты все еще верят в обещание Украины, и мы поддерживаем всех, кто работает над мирным, демократическим и процветающим будущим своей страны", - заявил Байден.