Вперше у Європі: Малага дозволила електроавтобус без водія на дорогах міста

Новий безпілотний електричний автобус почав експлуатуватися в іспанському місті Малага, що є першим подібним проєктом в Європі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Автобус, оснащений датчиками і камерами, зв'язує порт Малаги з центром міста по 8-кілометровому кільцю, яке він об'їжджає шість разів на день.

"Автобус завжди знає, де він знаходиться і що навколо", - сказав Рафаель Дурбан Кармона, який очолює підрозділ іспанської транспортної компанії Avanza, яка очолює державно-приватний консорціум, що стоїть за проєктом.

Він може "взаємодіяти зі світлофорами", які також були оснащені датчиками, які попереджають автобус, коли вони спалахують червоним світлом.

Автобус використовує штучний інтелект для поліпшення своїх "рішень" на основі даних, записаних на маршруті.

12-метровий автобус, який зовні виглядає як і інші міські автобуси, може перевозити 60 пасажирів і був розроблений іспанською компанією Irizar.

Інші пілотні проєкти міського транспорту без водія вже існують в Європі, але жоден з них не передбачає використання міських автобусів звичайного розміру, які курсують по звичайній вулиці разом з іншими транспортними засобами.

Незважаючи на передові технології, у кабіні все одно перебуває водій, який при необхідності бере на себе управління, оскільки іспанське законодавство в даний час не дозволяє транспортним засобам працювати без водіїв.