Євросоюз: Україна має право боротися з каналами Медведчука, але є межі

Європейський Союз відреагував на запровадження санкцій РНБО проти каналів кума Путіна Віктора Медведчука, заявивши, що Україна має законне право боротися з дезінформацією, але водночас для цієї боротьби є певні межі.

Про це йдеться у заяві речника ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Петера Стано, яка є у розпорядженні "Європейської правди".

Стано заявив, що Євросоюзу відомо про запровадження санкцій РНБО проти Тараса Козака, власника телеканалів 112 Україна, NewsOne та ZIK, і ЄС наразі оцінює це рішення.

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"За словами української влади, це рішення було прийнято на підставі антитерористичного законодавства і розслідувань, які встановили, що пан Козак отримував кошти з непідконтрольних уряду територій, контрольованих сепаратистами", - заявив Стано.

Він підкреслив, що згідно з Угодою про асоціацію Україна-ЄС, Євросоюз надає велике значення незалежності і свободі ЗМІ. Стано також констатував, що український медіаландшафт був і продовжує піддаватися постійним проросійським кампаніям дезінформації.

"Хоча зусилля України щодо захисту своєї територіальної цілісності та національної безпеки, а також щодо захисту від інформаційних маніпуляцій є законними, зокрема, з урахуванням масштабів дезінформаційних кампаній, які зачіпають Україну, в тому числі з-за кордону, це не повинно відбуватися за рахунок свободи ЗМІ та має відбуватися при повній повазі основних прав і свобод та відповідно до міжнародних стандартів", - йдеться у заяві.

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Стано додав, що, на думку ЄС, будь-які вжиті заходи повинні бути пропорційні меті.

"Ми уважно стежимо за цією справою і зв'яжемося з українською владою для отримання додаткової інформації", - заявив речник.

Раніше посол України в ЄС Микола Точицький заявив, що Євросоюз у неофіційній реакції схвально поставилися до запроваджених РНБО санкцій проти телеканалів Медведчука.

Посольство Сполучених Штатів у Києві заявило про підтримку запровадженню санкцій РНБО проти телеканалів 112 Україна, NewsOne та ZIK.