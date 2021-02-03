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Євросоюз: Україна має право боротися з каналами Медведчука, але є межі

США підтримали санкції України проти каналів Медведчука 

У ЄС підтримують санкції проти каналів Медведчука - посол України

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США підтримали санкції України проти каналів Медведчука 

Середа, 3 лютого 2021, 15:46

Посольство Сполучених Штатів у Києві заявило про підтримку запровадження санкцій РНБО проти телеканалів 112 Україна, NewsOne та ZIK.  

Про це йдеться у офіційному повідомленні посольства США, яке отримала "Європейська правда". 

"США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора Україною на захист свого суверенітету й територіальної цілісності та відповідно до українського законодавства", - заявили американські дипломати.

Посольство наголосило, що "ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні проти суверенних держав".

Як відомо, увечері 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - 112 Україна, NewsOne, ZIK.

Внаслідок цього телеканалам доведеться припинити роботу. 

Володимир Зеленський у своїй англомовній заяві пояснив, що Україна "рішуче підтримує свободу слова, (але) не пропаганду, профінансовану країною-агресором".

У Європейському Союзі у неофіційній реакції схвально поставилися до запроваджених РНБО санкцій проти телеканалів Медведчука.

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