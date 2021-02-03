У Британії заявили, що вакцини проти нових варіантів коронавірусу будуть готові до жовтня

У команді Oxford University/AstraZeneca стверджують, що вакцини, спеціально розроблені для боротьби з новими варіантами коронавірусу, мають бути готові до випуску до жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky news.

Професор Ендрю Поллард, директор оксфордської групи вакцин, сказав, що робота над розробкою нової вакцини може бути швидким процесом.

Дослідження показали, що варіанти COVID-19, які мають мутацію E484K, можуть знизити ефективність вакцин, але вони, як очікується, забезпечують хороший захист від хвороби.

Мутація присутня у варіанті, вперше виявленому в Південній Африці. E484K також була знайдена у Бристолі у варіанті, вперше зареєстрованому в Кенті.

"Я думаю, що фактична робота над розробкою нової вакцини відбувається дуже, дуже швидко, оскільки це, по суті, просто вимикання генетичної послідовності білка для оновлених варіантів", - сказав професор Поллард на брифінгу для ЗМІ, проведеному AstraZeneca.

"Отже, все це можна виконати за дуже короткий проміжок часу, і осінь - це справді час для того, щоб нові вакцини були доступні для використання, а не для проведення клінічних випробувань", - додав він.

Професор Поллард сказав, що в клінічних випробуваннях таких нових вакцин братимуть участь щонайбільше "сотні" людей.

"Нам не потрібно проводити широкомасштабні дослідження, щоб довести ефективність. І тому вони будуть набагато швидші та набагато менші", – зазначив він.