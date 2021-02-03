В Британии заявили, что вакцины против новых вариантов коронавируса будут готовы к октябрю

В команде Oxford University / AstraZeneca утверждают, что вакцины, специально разработанные для борьбы с новыми вариантами коронавируса, должны быть готовы к выпуску до октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky news.

Профессор Эндрю Поллард, директор оксфордской группы вакцин, сказал, что работа над разработкой новой вакцины может быть быстрым процессом.

Исследования показали, что варианты COVID-19, которые имеют мутацию E484K, могут снизить эффективность вакцин, но они, как ожидается, обеспечивают хорошую защиту от болезни.

Мутация присутствует в варианте, впервые обнаруженном в Южной Африке. E484K также была найдена в Бристоле в варианте, впервые зарегистрированном в Кенте.

"Я думаю, что фактическая работа над разработкой новой вакцины происходит очень, очень быстро, поскольку это, по сути, просто выключение генетической последовательности белка для обновленных вариантов", - сказал профессор Поллард на брифинге для СМИ, проведенном AstraZeneca.

"Итак, все это можно выполнить за очень короткий промежуток времени, и осень - это действительно время для того, чтобы новые вакцины были доступны для использования, а не для проведения клинических испытаний", - добавил он.

Профессор Поллард сказал, что в клинических испытаниях таких новых вакцин будут участвовать максимум "сотни" людей.

"Нам не нужно проводить широкомасштабные исследования, чтобы доказать эффективность. И поэтому они будут гораздо быстрее и гораздо меньше", - отметил он.