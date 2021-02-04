На півдні Франції понад сотню людей евакуювали через повені

На півдні Франції понад сотні людей довелося покинути свої домівки через підтоплення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV та Sud-Ouest.

Найбільш тривожна ситуація склалася у департаментах Лот-і-Гаронна та Жиронда. Загалом від підтоплень після шторму "Жюстін" постраждали вісім департаментів регіону.

Рівень води у річці Гаронна у декількох місцях встановив рекорди, подекуди досягнувши 10-11 метрів.

У Лот-і-Гаронні в різних місцевостях евакуювали близько 170 осіб, ще частина місцевих мешканців відмовилися евакуюватись.

На ранок 4 лютого у департаменті 45 доріг лишалися фактично непроїзними, 12 - підтопленими. Містечко Марманд виявилося майже повністю оточеним водою.

Crues en Lot-et-Garonne : les secteurs de Marmande et de Tonneins toujours sous haute vigilance https://t.co/LbWPtEu7im pic.twitter.com/NSibWMx3gd — France3 Aquitaine (@F3Aquitaine) February 3, 2021

Inondations 4 février sud gironde. Bilan : pic de crue atteint ou presque à 7h à la réole, 28 evacuation hier, 3 évacuation bateau cette nuit, pas de blessé, installation de nouveaux batardeaux au quartier rouergue de la réole, rd 1113 coupée. pic.twitter.com/DhjB4KClOA — Arnaud Dejeans Sud Ouest Sud-Gironde (@ArnaudDejeans) February 4, 2021

Вода у більшості місць вже почала відступати, але рятувальники вважають, що небезпека ще не минула. В районі Жиронди у четвер вранці вода навіть продовжувала підніматися.

Пожежники за останні кілька днів здійснили понад 250 виїздів.

Через значне підтоплення доріг на тих, що залишилися "проїзними", скупчилася велика кількість транспорту.