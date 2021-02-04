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На півдні Франції понад сотню людей евакуювали через повені

Четвер, 4 лютого 2021, 11:56

На півдні Франції понад сотні людей довелося покинути свої домівки через підтоплення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV та Sud-Ouest.

Найбільш тривожна ситуація склалася у департаментах Лот-і-Гаронна та Жиронда. Загалом від підтоплень після шторму "Жюстін" постраждали вісім департаментів регіону.

 

Рівень води у річці Гаронна у декількох місцях встановив рекорди, подекуди досягнувши 10-11 метрів. 

 

У Лот-і-Гаронні в різних місцевостях евакуювали близько 170 осіб, ще частина місцевих мешканців відмовилися евакуюватись. 

 

На ранок 4 лютого у департаменті 45 доріг лишалися фактично непроїзними, 12 - підтопленими. Містечко Марманд виявилося майже повністю оточеним водою. 

Вода у більшості місць вже почала відступати, але рятувальники вважають, що небезпека ще не минула. В районі Жиронди у четвер вранці вода навіть продовжувала підніматися. 

Пожежники за останні кілька днів здійснили понад 250 виїздів.

Через значне підтоплення доріг на тих, що залишилися "проїзними", скупчилася велика кількість транспорту.

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