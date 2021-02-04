На півдні Франції понад сотню людей евакуювали через повені
На півдні Франції понад сотні людей довелося покинути свої домівки через підтоплення.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV та Sud-Ouest.
Найбільш тривожна ситуація склалася у департаментах Лот-і-Гаронна та Жиронда. Загалом від підтоплень після шторму "Жюстін" постраждали вісім департаментів регіону.
Рівень води у річці Гаронна у декількох місцях встановив рекорди, подекуди досягнувши 10-11 метрів.
У Лот-і-Гаронні в різних місцевостях евакуювали близько 170 осіб, ще частина місцевих мешканців відмовилися евакуюватись.
На ранок 4 лютого у департаменті 45 доріг лишалися фактично непроїзними, 12 - підтопленими. Містечко Марманд виявилося майже повністю оточеним водою.
Crues en Lot-et-Garonne : les secteurs de Marmande et de Tonneins toujours sous haute vigilance https://t.co/LbWPtEu7im pic.twitter.com/NSibWMx3gd— France3 Aquitaine (@F3Aquitaine) February 3, 2021
Inondations 4 février sud gironde. Bilan : pic de crue atteint ou presque à 7h à la réole, 28 evacuation hier, 3 évacuation bateau cette nuit, pas de blessé, installation de nouveaux batardeaux au quartier rouergue de la réole, rd 1113 coupée. pic.twitter.com/DhjB4KClOA— Arnaud Dejeans Sud Ouest Sud-Gironde (@ArnaudDejeans) February 4, 2021
Вода у більшості місць вже почала відступати, але рятувальники вважають, що небезпека ще не минула. В районі Жиронди у четвер вранці вода навіть продовжувала підніматися.
Пожежники за останні кілька днів здійснили понад 250 виїздів.
Через значне підтоплення доріг на тих, що залишилися "проїзними", скупчилася велика кількість транспорту.
Inondations garonne sud-gironde 4 février. Seuls les ponts de La Réole et Beguey sont ouverts en Sud-Gironde pour traverser la Garonne. Ouverts mais chargés. Très chargés (photo Beguey). pic.twitter.com/zchU4l7yRy— Arnaud Dejeans Sud Ouest Sud-Gironde (@ArnaudDejeans) February 4, 2021