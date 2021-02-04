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На юге Франции более сотни человек эвакуировали из-за наводнений

Четверг, 4 февраля 2021, 11:56

На юге Франции более чем сотне людей пришлось покинуть свои дома из-за подтоплений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV и Sud-Ouest

Самая тревожная ситуация сложилась в департаментах Лот-и-Гаронна и Жиронда. Всего от подтоплений после шторма "Жюстин" пострадали восемь департаментов региона.

 

Уровень воды в реке Гаронна в нескольких местах установил рекорды, кое-где достигнув 10-11 метров.

 

В Лот-и-Гаронне в разных местностях эвакуировали около 170 человек, еще часть местных жителей отказались эвакуироваться.

На утро 4 февраля в департаменте 45 дорог оставались фактически непроезжими, 12 - подтопленными. Городок Марманд почти полностью окружен водой.

Вода в большинстве мест уже начала отступать, но спасатели считают, что опасность еще не миновала. В районе Жиронды в четверг утром вода даже продолжала подниматься.

Пожарные за последние несколько дней совершили более 250 выездов.

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