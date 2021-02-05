Польща з 12 лютого послаблює коронавірусні обмеження

Польща частково відновлює роботу кінотеатрів, театрів та спортивних майданчиків, а також відкриває гірськолижні траси з 12 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що рішення було прийнято, незважаючи на все ще тривожну ситуацію з коронавірусом.

"Ми спостерігаємо стабілізацію протягом багатьох тижнів, і ми маємо кращу ситуацію, коли мова йде про рівень заповненості лікарень. [Але] кількість смертей все ще викликає занепокоєння, і тому сьогодні ми можемо говорити лише про неміцну стабілізацію ", - сказав Моравецький.

Згідно з новими правилами, готелі, кінотеатри та театри відчиняться з 50-відсотковою потужністю та під суворим санітарним режимом з 12 лютого. Спорт на свіжому повітрі також буде дозволений з наступної п'ятниці.

Раніше цього року уряд вирішив повернути очне навчання для молодших класів, а на початку цього тижня він знову відкрив торгові центри, музеї та картинні галереї, хоча і обмежив кількість людей у них.

Моравецький припустив, що третя хвиля може не вразити Польщу в тій мірі, в якій вона торкнулася таких країн, як Британія або Португалія, де більш заразний штам вірусу спричинив хаос.

"Ми не можемо виключати, що деякі відгомони третьої хвилі досягнуть Польщі", - сказав Моравецький.

Але на уряд зростає тиск підприємств, стурбованих карантином.

Раніше цього тижня асоціація рестораторів заявила, що готується подати до суду на уряд на 1 мільярд злотих (225 мільйонів євро) через закриття ресторанів. Фітнес-індустрія також готує позов.