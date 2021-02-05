Польша с 12 февраля ослабляет коронавирусные ограничения

Польша частично восстанавливает работу кинотеатров, театров и спортивных площадок, а также открывает горнолыжные трассы с 12 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что решение было принято, несмотря на все еще тревожную ситуацию с коронавирусом.

"Мы наблюдаем стабилизацию в течение многих недель, и у нас наблюдается улучшение ситуации, когда речь идет об уровне заполненности больниц. [Но] количество смертей все еще вызывает беспокойство, и поэтому сегодня мы можем говорить только о непрочную стабилизацию ", - сказал Моравецкий.

Согласно новым правилам, гостиницы, кинотеатры и театры откроется с 50-процентной мощностью и под строгим санитарным режимом с 12 февраля. Спорт на свежем воздухе также будет разрешен со следующей пятницы.

Ранее в этом году правительство решило вернуть очное обучение для младших классов, а в начале этой недели оно снова открыло торговые центры, музеи и картинные галереи, хотя и ограничило количество людей в них.

Моравецкий предположил, что третья волна может не поразить Польшу в той мере, в которой она коснулась таких стран, как Великобритания или Португалия, где более заразный штамм вируса вызвал хаос.

"Мы не можем исключать, что некоторые отголоски третьей волны достигнут Польши", - сказал Моравецкий.

Но на правительство растет давление предприятий, озабоченных карантином.

Ранее на этой неделе ассоциация рестораторов заявила, что готовится подать в суд на правительство на миллиард злотых (225 млн евро) из-за закрытия ресторанов. Фитнес-индустрия также готовит иск.