Кількість померлих від коронавірусу у Німеччині перевищила 60 тисяч

Кількість летальних випадків внаслідок зараження коронавірусом в Німеччини перетнула позначку у 60 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Як повідомив Інститут Роберта Коха у п'ятницю 5 лютого, протягом минулої доби в країні було зареєстровано 855 смертей, і таким чином загальне число померлих, у яких був виявлений коронавірус, сягнуло 60597.

При цьому у Німецькому фонді захисту пацієнтів зауважили, що кількість людей, які померли від COVID-19 в Німеччині у 2021 році, відповідає загальному числу летальних випадків від коронавірусу, зареєстрованих протягом 2020 року.

Так, тільки протягом останніх шести тижнів в Німеччині зареєстровано понад 30 тисяч смертей від коронавірусу, заявив очільник фонду Ойґен Бриш. "Таким чином за короткий проміжок часу кількість померлих від COVID-19 подвоїлась і сягнула 60 тисяч", - сказав Бриш.

Водночас від початку 2021 року кількість нових заражень на дві третини скоротилась.

Бриш пояснив, що 90% померлих від коронавірусу - люди, старші 70 років. Однак ця група становить лише 15% від усіх заражених повнолітніх. Бриш також наголосив, що більшість жертв пандемії були мешканцями будинків для літніх людей, хоча 26 грудня саме в цих установах стартувала кампанія вакцинації від коронавірусу.