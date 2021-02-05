Количество умерших от коронавируса в Германии превысило 60 тысяч

Количество летальных случаев вследствие заражения коронавируса в Германии пересекла отметку в 60 тысяч.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Как сообщил Институт Роберта Коха в пятницу 5 февраля, за прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 855 смертей, и таким образом общее число умерших, у которых был обнаружен коронавирус, достигло 60597.

При этом в Немецком фонде защиты пациентов отметили, что количество людей, умерших от COVID-19 в Германии в 2021 году, соответствует общему числу летальных исходов от коронавируса, зарегистрированных в течение 2020 года.

Так, только в течение последних шести недель в Германии зарегистрировано более 30 000 смертей от коронавируса, заявил глава фонда Ойген Бриш. "Таким образом, за короткий промежуток времени количество умерших от COVID-19 удвоилось и достигло 60 000", - сказал Бриш.

В то же время с начала 2021 количество новых заражений на две трети сократилось.

Бриш пояснил, что 90% умерших от коронавируса - люди старше 70 лет. Однако эта группа составляет лишь 15% от всех зараженных взрослых. Бриш также отметил, что большинство жертв пандемии были жителями домов престарелых, хотя 26 декабря именно в этих учреждениях стартовала кампания вакцинации от коронавируса.