Європейське космічне агентство вперше за 11 років шукає нових астронавтів

Європейське космічне агентство у березні відкриє набір нових астронавтів - вперше за 11 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на сайті агентства.

Відзначається, що новобранці будуть працювати разом з чинними астронавтами агентства, "коли Європа вступить в нову еру освоєння космосу".

Вакансії прийматимуть з 31 березня по 28 травня 2021 року. Агентство розглядатиме заявки, подані на сайт ESA Career тільки протягом цих восьми тижнів.

Після цього почнеться шестиступеневий процес відбору, який, як очікується, завершиться в жовтні 2022 року.

Агентство наполегливо рекомендує жінкам подавати заявки, пояснюючи це тим, що прагне розширити гендерне різноманіття у своїх рядах.

"Щоб піти далі, ніж будь-коли раніше, нам потрібно дивитися ширше, ніж будь-коли раніше. Цей процес прийому на роботу є першим кроком, і я з нетерпінням чекаю можливості спостерігати за розвитком агентства у всіх областях дослідження космосу та інновацій разом з нашими міжнародними партнерами в найближчі роки", - прокоментував відкриття вакансій генеральний директор агентства Ян Вернер.