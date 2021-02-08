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Європейське космічне агентство вперше за 11 років шукає нових астронавтів

Понеділок, 8 лютого 2021, 19:08

Європейське космічне агентство у березні відкриє набір нових астронавтів - вперше за 11 років. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на сайті агентства. 

Відзначається, що новобранці будуть працювати разом з чинними астронавтами агентства, "коли Європа вступить в нову еру освоєння космосу". 

Вакансії прийматимуть з 31 березня по 28 травня 2021 року. Агентство  розглядатиме заявки, подані на сайт ESA Career тільки протягом цих восьми тижнів. 

Після цього почнеться шестиступеневий процес відбору, який, як очікується, завершиться в жовтні 2022 року. 

Агентство наполегливо рекомендує жінкам подавати заявки, пояснюючи це тим, що прагне розширити гендерне різноманіття у своїх рядах.

"Щоб піти далі, ніж будь-коли раніше, нам потрібно дивитися ширше, ніж будь-коли раніше. Цей процес прийому на роботу є першим кроком, і я з нетерпінням чекаю можливості спостерігати за розвитком агентства у всіх областях дослідження космосу та інновацій разом з нашими міжнародними партнерами в найближчі роки", - прокоментував відкриття вакансій генеральний директор агентства Ян Вернер.

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ЄвроЖиття
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