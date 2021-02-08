Европейское космическое агентство впервые за 11 лет ищет новых астронавтов

Европейское космическое агентство в марте откроет набор новых астронавтов - впервые за 11 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте агентства.

Отмечается, что новобранцы будут работать вместе с действующими астронавтами агентства, "когда Европа вступит в новую эру освоения космоса".

Вакансии будут принимать с 31 марта по 28 мая 2021 года. Агентство будет рассматривать заявки, поданные на сайт ESA Career только в течение этих восьми недель.

После этого начнется шестиступенчатый процесс отбора, который, как ожидается, завершится в октябре 2022 года.

Агентство настоятельно рекомендует женщинам подавать заявки, объясняя это тем, что стремится расширить гендерное разнообразие в своих рядах.

"Чтобы пойти дальше, чем когда-либо прежде, нам нужно смотреть шире, чем когда-либо прежде. Этот процесс приема на работу является первым шагом, и я с нетерпением жду возможности наблюдать за развитием агентства во всех областях исследования космоса и инноваций вместе с нашими международными партнерами в ближайшие годы", - прокомментировал открытие вакансий генеральный директор агентства Ян Вернер.