Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Европейское космическое агентство впервые за 11 лет ищет новых астронавтов

Германия, Польша и Швеция объявили дипломатов РФ персонами нон грата

РФ отомстила Албании, которая выслала российского дипломата за нарушение карантина

Лавров на переговорах с Венгрией обвинил в краже переводчицу Сийярто






Европейское космическое агентство впервые за 11 лет ищет новых астронавтов

Понедельник, 8 февраля 2021, 19:08

Европейское космическое агентство в марте откроет набор новых астронавтов - впервые за 11 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте агентства.

Отмечается, что новобранцы будут работать вместе с действующими астронавтами агентства, "когда Европа вступит в новую эру освоения космоса".

Вакансии будут принимать с 31 марта по 28 мая 2021 года. Агентство будет рассматривать заявки, поданные на сайт ESA Career только в течение этих восьми недель.

После этого начнется шестиступенчатый процесс отбора, который, как ожидается, завершится в октябре 2022 года.

Агентство настоятельно рекомендует женщинам подавать заявки, объясняя это тем, что стремится расширить гендерное разнообразие в своих рядах.

"Чтобы пойти дальше, чем когда-либо прежде, нам нужно смотреть шире, чем когда-либо прежде. Этот процесс приема на работу является первым шагом, и я с нетерпением жду возможности наблюдать за развитием агентства во всех областях исследования космоса и инноваций вместе с нашими международными партнерами в ближайшие годы", - прокомментировал открытие вакансий генеральный директор агентства Ян Вернер. 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ЕвроЖизнь
powered by lun.ua