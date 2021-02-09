Справа "Наутілуса": засуджений довічно Мадсен отримав 19 місяців за спробу втечі з тюрми

Данський винахідник Петер Мадсен, засуджений за тортури і вбивство шведської журналістки на його саморобному підводному човні, був засуджений до 19 місяців тюремного ув'язнення у вівторок за спробу втечі з в'язниці під Копенгагеном минулого року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Торік 20 жовтня Медсена швидко затримали біля в'язниці Херстедвестер в передмісті Копенгагена, де він відбуває довічне ув'язнення за вбивство журналістки Кім Валль.

Новий термін по факту не має значення, оскільки він не буде додаватися до довічного ув'язнення. Однак він може зіграти свою роль, якщо Мадсен колись подасть запит на випробувальний термін.

Перед оприлюдненням вироку Мадсен сказав суду, що хотів втекти, оскільки вважає умови утримання у в’язниці поганими.

Мадсена, одного з найвідоміших злочинців Данії, схопили приблизно через п'ять хвилин після втечі і приблизно за 500 метрів від в’язниці. Співробітники в'язниці, які переслідували його, побачили, що він застрибнув в білий фургон, і повідомили поліції.

У 2018 році Мадсен був засуджений міським судом Копенгагена до довічного ув'язнення за вбивство Кім Валль, 30-річної репортерки зі Швеції, яку він заманив на борт своєї саморобної субмарини обіцянкою дати інтерв'ю. Він розчленував її тіло і викинув у море.