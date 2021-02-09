Дело "Наутилуса": осужденный пожизненно Мадсен получил еще 19 месяцев за попытку побега из тюрьмы

Датский изобретатель Петер Мадсен, осужденный за пытки и убийство шведской журналистки на его самодельной подводной лодке, был приговорен к 19 месяцам тюремного заключения во вторник за попытку побега из тюрьмы под Копенгагеном прошлого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

В прошлом году 20 октября Мадсена задержали возле тюрьмы Херстедвестер в пригороде Копенгагена, где он отбывает пожизненное заключение за убийство журналистки Ким Валль.

Новый срок по факту не имеет значения, поскольку он не будет добавляться к пожизненному заключению. Однако он может сыграть свою роль, если Мадсен когда подаст запрос на испытательный срок.

Перед обнародованием приговора Мадсен сказал суду, что хотел убежать, так как считает условия содержания в тюрьме плохими.

Мадсен, одного из самых известных преступников Дании, схватили примерно через пять минут после побега и примерно в 500 метрах от тюрьмы. Сотрудники тюрьмы, которые преследовали его, увидели, что он запрыгнул в белый фургон, и сообщили полиции.

В 2018 году Мадсен был осужден городским судом Копенгагена к пожизненному заключению за убийство Ким Валль, 30-летней репортер из Швеции, которую он заманил на борт своей самодельной субмарины обещанием дать интервью. Он расчленил ее тело и выбросил в море.