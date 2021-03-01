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Чехія вручила медаль Мустафі Джемілєву

Понеділок, 1 березня 2021, 16:18

Чехія вручила лідеру кримських татар Мустафі Джемілєву медаль "За заслуги в дипломатії". 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на МЗС Чехії.

"Від імені міністра Томаша Петршичека посол в Україні Радек Матула вручив медаль "За заслуги в дипломатії" лідеру кримських татар і невтомному дисиденту Мустафі Джемілєву, правозахиснику впродовж життя, який протягом багатьох років піддавався гонінням з боку радянського режиму", - йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.

Як повідомлялося, глава МЗС Чехії нагородив низку видатних особистостей з різних країн.

Мустафа Джемілєв, зокрема, отримав нагороду за "вагомий внесок впродовж життя у захист прав людини".

У зв’язку з пандемією COVID-19 забезпечити участь лауреатів на церемонії вручення нагород особисто міністром неможливо, тому медалі передані нагородженим в закордонних дипломатичних установах.

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