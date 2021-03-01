Чехія вручила медаль Мустафі Джемілєву

Чехія вручила лідеру кримських татар Мустафі Джемілєву медаль "За заслуги в дипломатії".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на МЗС Чехії.

"Від імені міністра Томаша Петршичека посол в Україні Радек Матула вручив медаль "За заслуги в дипломатії" лідеру кримських татар і невтомному дисиденту Мустафі Джемілєву, правозахиснику впродовж життя, який протягом багатьох років піддавався гонінням з боку радянського режиму", - йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.

🇨🇿🇺🇦 On behalf of Minister @TPetricek, the 🇨🇿 Ambassador to Ukraine R. Matula presented a medal for merit in diplomacy to the leader of the Crimean Tatars and tireless dissident M. Dzhemilev, a lifelong human rights defender who for many years was persecuted by the Soviet regime. pic.twitter.com/ZNMx9fR2B0 — Czech MFA (@CzechMFA) March 1, 2021

Як повідомлялося, глава МЗС Чехії нагородив низку видатних особистостей з різних країн.

Мустафа Джемілєв, зокрема, отримав нагороду за "вагомий внесок впродовж життя у захист прав людини".

У зв’язку з пандемією COVID-19 забезпечити участь лауреатів на церемонії вручення нагород особисто міністром неможливо, тому медалі передані нагородженим в закордонних дипломатичних установах.