Чехия вручила медаль Мустафе Джемилеву

Чехия вручила лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву медаль "За заслуги в дипломатии".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на МИД Чехии.

"От имени министра Томаша Петршичека посол в Украине Радек Матула вручил медаль "За заслуги в дипломатии" лидеру крымских татар и неутомимому диссиденту Мустафе Джемилеву, правозащитнику в течение жизни, который много лет подвергался гонениям со стороны советского режима", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

🇨🇿🇺🇦 On behalf of Minister @TPetricek, the 🇨🇿 Ambassador to Ukraine R. Matula presented a medal for merit in diplomacy to the leader of the Crimean Tatars and tireless dissident M. Dzhemilev, a lifelong human rights defender who for many years was persecuted by the Soviet regime. pic.twitter.com/ZNMx9fR2B0