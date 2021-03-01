Словаччина підтвердила купівлю 2 мільйонів доз російської Covid-вакцини

Уряд Словаччини підтвердив закупівлю 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Про це заявив прем'єр Словаччини Ігор Матович на пресконференції з главою МОЗ Мареком Крайчі в аеропорту Кошице, куди прибула перша партія російської вакцини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Прем'єр-міністр оголосив, що перша партія з двох мільйонів вакцин "Спутник V" надійшла сьогодні до Словаччини. Поки йдеться про 200 тисяч доз, ще 400 тисяч доз російської вакцини повинні надійти до кінця березня.

"Протягом двох місяців прийде мільйон, а в травні та червні другий мільйон вакцин "Спутник V". Словаччина зможе пришвидшити вакцинацію на 40%", - сказав він.

За його словами, той факт, що "Спутник V" не зареєстрований у ЄС, не є перешкодою.

"Я твердо вірю, що Російська Федерація, дотримуючись встановлених термінів, покаже, що є стабільним партнером, на якого ми можемо покластися у важкі часи", - додав Матович.

"Я повністю відкритий для всіх вакцин, які будуть застосовуватися у Словаччині. Я ще не вирішив (якою вакцинуватися)", - сказав прем'єр, який переніс Covid-19.

Нагадаємо, досі серед країн-членів ЄС "Спутник V" використовувала тільки Угорщина.