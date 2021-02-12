Угорщина почала вакцинацію "Спутником V"

Угорщина у п’ятницю почала щепити своїх громадян російської вакциною "Спутник V".

Про це заявила головний лікар Угорщини Цецілія Мюллер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Origo.

За її словами, будь-яка людина, старша 18 років, може отримати вакцину "Спутник V". На цей момент поки ніяких повідомлень про побічні ефекти не надходило, додала вона.

"Спутник V" слід використовувати з обережністю при деяких хронічних захворюваннях, тому угорська влада вирішила не використовувати вакцину при хронічних захворюваннях.

Угорський національний центр охорони здоров'я остаточно затвердив застосування вакцини "Спутник V" в Угорщині 7 лютого.

Попереднє схвалення угорського регулятора російська вакцина отримала в січні.

Російський фонд прямих інвестицій і Угорщина підписали контракт про постачання російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" 22 січня. Угорщина загалом купить 2 млн доз російської вакцини.

Уряд Угорщини став першим в ЄС, який придбав російську вакцину.

В Угорщині тепер дозволене застосування чотирьох вакцин - Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca та "Спутник V".