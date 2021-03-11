У Польщі затримали жінку, засуджену у зв'язку зі смертю українського робітника

У середу поліцейські з міста Познань затримали жінку, засуджену за смерть українського робітника, покинутого в лісі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Речник великопольської поліції Анджей Боровяк заявив у середу, що після того, як Ґражина Ф. не з'явилася для відбування покарання, на неї було видано ордер на арешт. У середу вранці жінку затримали в квартирі іншої людини в Познані, і вона повинна потрапити до в’язниці.

Українець, Василь Ч. працював у нелегальній столярні майстерні в Новому Томишлі. Під час роботи він знепритомнів. Його роботодавиця Ґражина Ф. заборонила викликати швидку допомогу, побоюючись викриття свого нелегального підприємства. Один із співробітників намагався реанімувати українця, але безуспішно.

Коли чоловік перестав подавати ознаки життя, роботодавиця наказала припинити роботу, закрила столярню, а потім поїхала взяти в прокат автомобіль. З допомогою іншої людини вона завантажила тіло, поїхала за 125 кілометрів від міста та залишила тіло в лісі. Там його пізніше знайшов лісник. Розтин показав, що чоловік помер від дихальної та кровоносної недостатності.

У травні минулого року Окружний суд у Новому Томишлі визнав жінку винною в тому, що вона не допомогла працівникові.

У січні 2021 року Окружний суд у Познані виніс остаточне рішення у цій справі. Ґражина Ф. була засуджена до одного року та 10 місяців позбавлення волі, суд також продовжив їй заборону обіймати посади, що пов'язані з наймом працівників, до 12 років.