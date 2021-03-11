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У Польщі - стрибок заражень до 21 тисячі, найбільшому регіону загрожує локдаун

Четвер, 11 березня 2021, 13:25

У Польщі за минулу добу зареєстрували понад 21 тисячу нових випадків коронавірусу, що є найбільшим показником з листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

За останню добу захворювання підтвердили у 21 045 людей. Напередодні показник - 17 260 - також був найвищим з початку року. Тенденція до зростання кількості заражень продовжується вже не перший тиждень.

Померли за добу 375 хворих. У 99 випадках причиною смерті вважають безпосередньо коронавірус, у решті - ускладнення інших хронічних хвороб внаслідок коронавірусу.

У лікарнях перебувають 18 686 пацієнтів, з них 1929 "важких". Тиждень тому загальна кількість госпіталізованих складала близько 16 тисяч.

Найбільше нових заражень припадає на Мазовецьке та Сілезьке воєводства.

У зв’язку з погіршенням ситуації уряд розглядатиме посилення карантинних обмежень. Найбільш імовірно, що карантин посилять точково у регіонах з найгіршою ситуацією - як це вже відбулося у Вармінсько-Мазурському воєводстві, де закриті школи, готелі, торгові центри, кінотеатри і спортзали. 

Втім, рішення про можливе "закриття" Мазовецького воєводства є непростим кроком через те, що це найбільший регіон і фінансові збитки від локдауну будуть дуже болючими.

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