У Польщі понад 17 тисяч нових випадків коронавірусу – найбільше з початку року

У Польщі за минулу добу виявили 17 260 нових випадків коронавірусу – це найбільше від початку року.

Про це повідомляє портал RMF24 з посиланням на дані МОЗ Польщі, передає "Європейська правда.

Також за минулу добу було зафіксовано 398 смертей, пов’язаних з коронавірусною хворобою.

Через коронавірус у лікарнях перебувають 18 378 пацієнтів. Під апаратами штучної вентиляції легенів перебуває 1902 пацієнта.

Напередодні міністерство повідомило про 9 954 нових випадків, у понеділок - 6 170, у неділю - 13 574, у суботу - 14 857, у п’ятницю - 15 829 та в четвер - 15 250.

Всього з березня минулого року коронавірусна інфекція була підтверджена у 1 828 313 осіб, 45 997 з яких померли.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Польщі вже заявив про третю хвилю, зазначивши, що основною її причиною є британський штам вірусу.