У Словаччині "пожертвували" главою МОЗ, щоб зберегти коаліцію

У Словаччині наблизилися до виходу з політичної кризи, одним з кроків для збереження коаліції стане відставка глави МОЗ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Прем’єр Ігор Матович сказав, що країна була дуже близькою до розпаду уряду.

"Ми ухвалили болісне рішення, але правильне для Словаччини", - заявив він.

Задля збереження коаліції у віставку відправили міністра охорони здоров’я Марека Крайчі, представника партії "Звичайні люди і незалежні особистості" (OĽaNO).

Прем’єр назвав це звільнення "найабсурднішим в історії", наполягаючи, що главу МОЗ "зробили крайнім" у цій ситуації.

"На жаль, дві менші партії висунули вимогу моєї відставки як умову того, що вони залишаться у коаліції. У цій ситуації я не хочу створювати перешкод", - прокоментував сам Крайчі.

За словами прем'єра, перехід повноважень до нового керівника Міністерства охорони здоров’я відбуватиметься поступово. Він не розкрив, хто має замінити Крайчі на цій посаді. З чуток відомо, що можуть відправити у відставку також голову парламентського комітету з охорони здоров’я, представницю партії "Свобода і солідарність", але поки їх офіційно не підтверджують.

Про інші свої домовленості лідери партій-членів коаліції мають розповісти згодом на пресконференції.

Нагадаємо, політичну кризу у Словаччині спровокувала закупівля урядом 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу.

Детальніше про це - у статті Вакцина популізму: чому прем'єр Словаччини став прихильником російського "Спутника".



