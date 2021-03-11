В Словакии "пожертвовали" главой Минздрава, чтобы сохранить коалицию

В Словакии приблизились к выходу из политического кризиса, одним из шагов для сохранения коалиции станет отставка главы Минздрава.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Премьер Игорь Матович сказал, что страна была очень близка к распаду правительства.

"Мы приняли болезненное решение, но правильное для Словакии", - заявил он.

Для сохранения коалиции в отставку отправляют министра здравоохранения Марека Крайчи, представителя партии "Обычные люди и независимые личности" (OĽaNO).

Премьер назвал это увольнение "самым абсурдным в истории", настаивая, что главу Минздрава "сделали крайним".

"К сожалению, две меньшие партии потребовали моей отставки как условие того, что они останутся в коалиции. В этой ситуации я не хочу создавать препятствий", - прокомментировал сам Крайчи.

По словам премьера, переход полномочий к новому руководителю Министерства здравоохранения будет происходить постепенно. Он не раскрыл, кто должен заменить Крайчи на этом посту. Из слухов известно, что могут отправить в отставку также председателя парламентского комитета по здравоохранению, представительницу партии "Свобода и солидарность", но пока их официально не подтверждают.

О других свои договоренностях лидеры партий-членов коалиции должны рассказать позже на пресс конференции.

Напомним, политический кризис в Словакии спровоцировала закупка правительством 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса.

Подробнее об этом - в статье Вакцина популизма: почему премьер Словакии стал сторонником российского "Спутника".