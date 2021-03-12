AstraZeneca скорочує поставки вакцин у ЄС

AstraZeneca скоротила прогноз поставок вакцин проти COVID-19 до Європейського Союзу в першому кварталі приблизно до 30 мільйонів доз - третини своїх контрактних зобов'язань і зниження на 25% від зобов'язань, зроблених минулого місяця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Дефіцит буде подальшим ударом по планах ЄС щодо вакцинації, яким заважають багаторазові затримки поставок вакцин та повільне впровадження вакцинації в деяких країнах.

Документ, який був переданий представникам ЄС 10 березня, свідчить про те, що компанія зараз планує доставити 30,1 мільйона доз до кінця березня та ще 20 мільйонів у квітні.

25 лютого шеф AstraZeneca Паскаль Соріот сказав Європейському парламенту, що компанія спробує доставити 40 мільйонів доз до кінця березня.

Документ показує, що 24 лютого англо-шведська компанія вже оцінила поставки в ЄС лише 34 мільйонів доз на період з січня по березень, що значно нижче запланованих контрактом 90 мільйонів доз.

США, звідки AstraZeneca очікувала частково забезпечувати ринок ЄС, заявили, що найближчим часом не будуть експортувати вакцину.

Компанія заявила, що первісне скорочення поставок було викликане проблемами виробництва в ЄС.

Документ AstraZeneca також показує, що компанія планує доставити близько 20 мільйонів доз до ЄС у квітні і не включає прогнозів на травень та червень.

Згідно з контрактом, AstraZeneca зобов’язалася забезпечити 27-членний блок 180 мільйонами доз у квітні-червні, загалом із грудня компанія має поставити 300 мільйонів доз.