США не поставлять ЄС вакцини AstraZeneca найближчим часом - ЗМІ

Вашингтон повідомив Європейському Союзу, що йому не слід очікувати на отримання вакцини AstraZeneca американського виробництва найближчим часом.

Про це агентству Reuters повідомили в четвер два джерела в ЄС, пише "Європейська правда".

"США сказали нам, що у них немає можливості постачати вакцини AstraZeneca в ЄС", - заявив високопоставлений чиновник, який має безпосередній стосунок до цих переговорів.

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Компанія AstraZeneca повідомила ЄС на початку цього року, що скоротить свої поставки в другому кварталі як мінімум наполовину до менш ніж 90 мільйонів доз.

Однак пізніше AstraZeneca запропонувала частково заповнити прогалину вакцинами, виготовленими за межами Європи, в тому числі в Сполучених Штатах.

Високопоставлений дипломат ЄС повідомив, що Єврокомісія заявила дипломатам країн-членів на зустрічі в Брюсселі в середу, що ЄС не слід очікувати будь-якого експорту зі Сполучених Штатів "у цей момент".

"В основному ситуація така, що будь-який експорт - справа складна, але є бажання поговорити", - сказав дипломат.

Новина зі США може ускладнити плани вакцинації в Євросоюзі, який з січня бореться із затримками поставок вакцин.