Грузія відклала суперечливе будівництво ГЕС до завершення додаткових досліджень

Грузія призупиняє будівництво основної частини гідроелектростанції Намахвані - греблі й водосховища - до завершення додаткових досліджень щодо безпеки та надійності об’єкта.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", про це заявила міністерка економіки Натія Турнава після зустрічі з місцевими мешканцями.

Майбутня електростанція дозволить Грузії збільшити виробництво електроенергії на 15%.

У 2019 році країна надала право на розробку, будівництво, володіння та експлуатацію каскаду ГЕС Намахвані турецькій компанії ENKA та норвезькій Clean Energy Group.

Каскад з’єднає дві електростанції на річці Ріоні - Квемо Намахвані потужністю 333 МВт та Земо Намахвані потужністю 100 МВт. Вартість проєкту складає 750 млн доларів.

Проти будівництва виступили мешканці прилеглих районів. Опоненти проєкту кажуть, що це сейсмічно активна зона, тому таке будівництво тут небезпечне. Вони також стверджують, що у проєкті є суттєві помилки.

Деякі люди вже п'ять місяців чергують у наметах у зоні будівництва, вимагаючи від уряду скасувати усі дозволи. Іноді траплялись сутички з поліцією.

"Попри те, що проєкт Намахвані - один з найкраще вивчених, і є багато досліджень, особливо за останні 5 років, ми домовилися з компанією, що вони не почнуть будувати основні частини ГЕС - греблю й водосховище - доки ми не завершимо декілька принципових дослідницьких перевірок", - повідомила Натія Турнава.

Вона запевнила, що до процесу залучать незалежних експертів, включно з тими, яким довіряють опоненти проєкту.