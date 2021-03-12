Грузия отложила спорное строительство ГЭС до завершения исследований

Грузия приостанавливает строительство основной части гидроэлектростанции Намахвани - плотины и водохранилища - до завершения дополнительных исследований безопасности и надежности объекта.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом заявила министр экономики Грузии Натия Турнава после встречи с местными жителями.

Будущая электростанция позволит Грузии увеличить производство электроэнергии на 15%.

В 2019 году страна предоставила право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада ГЭС Намахвани турецкой компании ENKA и норвежской Clean Energy Group.

Каскад соединит две электростанции на реке Риони - Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт. Стоимость проекту составляет 750 млн долларов.

Против строительства выступили жители близлежащих районов. Оппоненты проекта говорят, что это сейсмически активная зона, поэтому такое строительство здесь опасно. Они также утверждают, что в проекте есть существенные ошибки.

Некоторые люди уже пять месяцев дежурят в палатках в зоне строительства, требуя от правительства отменить все разрешения. Время от времени происходят стычки с полицией.

"Несмотря на то, что проект Намахвани - один из наиболее изученных, и есть много исследований, особенно за последние пять лет, мы договорились с компанией, что они не начнут строить основные части ГЭС - плотину и водохранилище - пока мы не завершим несколько принципиальных исследовательских проверок", - сообщила Турнава.

Она заверила, что к процессу привлекут независимых экспертов, включая тех, которым доверяют оппоненты проекта.