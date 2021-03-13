У Словаччині затриманого за корупцію голову спецслужби хочуть лишити під вартою

У Словаччині Спеціалізована прокуратура подала клопотання про арешт керівника Словацької інформаційної служби (SIS) Владіміра Пчолінського, затриманого у четвер за підозрою у корупції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Пчолінського, який очолював відомство на зразок української Служби безпеки, пропонують залишити під вартою через ризик продовження незаконної діяльності та можливого впливу на свідків, повідомила речниця Генпрокуратури Яна Тьокьольова.

Рішення про взяття під варту буде приймати Спеціалізований кримінальний суд ŠTS. Дата засідання з цього приводу ще невідома.

Речниця сказала також, що затриманий має право надавати коментарі щодо усіх фактів, що стосуються підозр з приводу нього.

Пчолінського затримали вранці 11 березня співробітники Національної кримінальної агенції (NAKA) у справі про хабарництво лідера Християнсько-демократичного руху Бориса Коллара.

Словацька інформаційна служба вела справу Коллара, якого підозрюють у хабарництві суддям, але, як вважає антикорупційне агентство, за вказівкою нового керівника Пчолінського вони мали припинити цю діяльність і не розслідували справу Коллара.

Пчолінського було призначено на посаду у квітні 2020 року вже новою владою. На посаду його номінувала коаліційна партія "Ми – родина", а його дружина і брат входять до керівництва цієї політичної сили та є одними з найбільш активних її політиків.

В кінці жовтня минулого року поліція все ж заарештувала Коллара, і він все ще перебуває під вартою.

Словацькі ЗМІ відзначають, що навіть у минулому Пчолінський часто мав інформацію, до якої звичайні люди просто не мають доступу.

Нагадаємо, 2 грудня словацька поліція в рамках антикорупційного розслідування затримала олігарха Ярослава Гашчака, другого в списку найбагатших людей країни.

Гашчак є партнером-засновником інвестиційної групи Penta Investments, яка минулого року оцінила свої активи в 11,2 мільярда євро. Йому пред'явлено звинувачення в корупції і відмиванні грошей, пов'язаних з так званою "справою Горили".

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