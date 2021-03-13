В Словакии задержанного за коррупцию голову спецслужбы хотят оставить под стражей

В Словакии Специализированная прокуратура подала ходатайство о содержании под стражей руководителя Словацкой информационной службы (SIS) Владимира Пчолинского, задержанного в четверг по подозрению в коррупции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Пчолинского, который возглавлял ведомство наподобие украинской Службы безопасности, предлагают оставить под стражей из-за риска продолжения незаконной деятельности и возможного влияния на свидетелей, сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Яна Тёкёлёва.

Решение о взятии под стражу будет принимать Специализированный уголовный суд ŠTS. Дата заседания по этому поводу еще неизвестна.

Пресс-секретарь сказала также, что задержанный имеет право предоставлять комментарии по всем фактам, касающихся подозрений по поводу него.

Пчолинского задержали утром 11 марта сотрудники Национальной уголовной агентства (NAKA) по делу о взяточничестве лидера Христианско-демократического движения Бориса Коллара.

Словацкая информационная служба вела дело Коллара, которого обвиняют в даче взяток судьям, но, как считает антикоррупционное агентство, по указанию нового руководителя Пчолинского они должны были прекратить эту деятельность и не расследовали дело Коллара.

Пчолинский был назначен на должность в апреле 2020 уже новой властью. На должность его номинировала коалиционная партия "Мы - семья", а его жена и брат входят в руководство этой политической силы и являются одними из самых активных ее политиков.

В конце октября прошлого года полиция все же арестовала Коллара, и он все еще находится под стражей.

Словацкая информационная служба (SIS) является гражданским разведывательным и контрразведывательным органом, ее аналог в Украине - Служба безопасности Украины.

Словацкие СМИ отмечают, что даже в прошлом Пчолинский часто имел информацию, к которой обычные люди просто не имеют доступа.

Напомним, словацкая полиция в рамках антикоррупционного расследования задержала олигарха Ярослава Гашчака, второго в списке самых богатых людей страны.

Гашчак является партнером-основателем инвестиционной группы Penta Investments, в прошлом году она оценила свои активы в 11,2 миллиарда евро. Ему предъявлено обвинение в коррупции.

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