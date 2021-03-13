Столичний регіон Франції почав відправляти коронахворих до інших регіонів

Столичний регіон Франції Іль-де-Франс знову почав переправляти пацієнтів з коронавірусом до інших частин країни через зростаюче навантаження на лікарні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Перших трьох "важких" хворих 13 березня відправили гелікоптерами у лікарні на заході країни - у міста Нант, Анжер і Ман, де ситуація краща і навантаження на медичну систему менше.

14 березня мають відправити ще чотирьох хворих, розповів представник агентства невідкладної медичної допомоги (SAMU).

В середині тижня ймовірно відбудеться перше за тривалий час перевезення коронахворих переобладнаним швидкісним потягом, який створили ще під час першої хвилі епідемії, навесні 2020 року.

Прем’єр Жан Кастекс днями заявив, що ситуація у регіоні вже "надзвичайно напружена".

За останніми даними регіонального агентства охорони здоров’я, показник захворюваності в Іль-де-Франс складає 365 випадків на 100 000 населення (у передмісті Парижа Сен-Сан-Дені навіть 464) тоді як в середньому в країні - 220.

У Парижі вже сьомий тиждень щоденно діє комендантська година з 18-00 до 06-00, а ресторани, спортзали й культурні заклади закриті вже чотири місяці.

Зростання кількості хворих та навантаження на реанімації частково пов’язують з поширенням у Франції мутованого британського штаму. Він складає вже 67% виявлених випадків.