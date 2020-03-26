Франція вперше евакуювала хворих на коронавірус швидкісним потягом

У Франції вперше здійснили перевезення хворих на коронавірус переобладнаним швидкісним потягом.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на France24.

Сьогодні, 26 березня, потяг перевіз перших 20 пацієнтів з Альзасу у регіон Пеї-де-ла-Луар, де наразі медична інфраструктура менш завантажена. Це перша подібна евакуація у Європі.

Для евакуації переобладнали один зі швидкісних поїздів, який зазвичай здійснюють міжрегіональні пасажирські перевезення. У вагонах встановили ліжка та обладнання, яке використовується у відділах інтенсивної терапії. Кожен з вагонів може розмістити чотирьох пацієнтів та шістьох медиків.

Dans le train, les patients seront installés à raison de 4 par salle basse, les salles hautes étant laissées libres pour la circulation des matériels et des personnels soignants.



2/5 pic.twitter.com/91O3DlvV9X — Groupe SNCF (@GroupeSNCF) March 25, 2020

Фото переобладнаного вагону з Twitter оператора французької залізниці SNCF.



За інформацією видання L’Alsace, до цього вже більше 40 хворих на коронавірус перевезли до лікарень в інших регіонах. Транспортування здійснювали вертольотами та переобладнаним військовим літаком.

Альзас – один з регіонів Франції, що найбільше постраждали від коронавірусу.

Як повідомлялося раніше, за оцінками Агенції громадського здоров’я Франції, кількість імовірних випадків коронавірусу, діагностованих терапевтами лише протягом минулого тижня, сягає більше 40 тисяч.



Це утричі більше, ніж кількість лабораторно підтверджених випадків за минулий тиждень, та майже удвічі більше, ніж загальна кількість лабораторно підтверджених випадків, виявлених в країні від початку епідемії.

Керівник Агенції громадського здоров’я Жером Саломон зауважив, що "криза буде тривалою, а наступні дні – особливо важкими".

Нагадуємо, увечері 25 березня президент Франції Емманюель Макрон відвідав військово-польовий госпіталь для хворих COVID-19 в місті Мюлуз і оголосив про проведення операції "Стійкість" за участю армії для боротьби з поширенням коронавірусу.