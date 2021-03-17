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Кулеба про звіт американської розвідки: чергове гучне фіаско РФ

Середа, 17 березня 2021, 11:02

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав черговим гучним фіаско Росії звіт американської розвідки, яка не знайшла ознак втручання України у вибори в США.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Кінець міфу про "втручання України у вибори". Розвідувальне співтовариство США не знайшло жодних ознак причетності українського уряду до підривних заходів проти США. Втручання здійснювала Росія, яка також прагнула зменшити підтримку України з боку США. Чергове гучне фіаско РФ", - написав Кулеба у Twitter.

Як повідомлялося, Офіс директора національної розвідки США (ODNI) опублікував звіт про втручання в американські вибори в 2020 році, у якому йдеться, що втручання у вибори США було затверджено безпосередньо президентом РФ Владіміром Путіним.

Особливу увагу розвідка США звертає на розгортання медіакампанії щодо начебто корупційних зв’язків Джо Байдена та його сім’ї з Україною. При цьому в США наголошують, що в них немає жодних доказів, що до цього міг бути причетний уряд України.

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