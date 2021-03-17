Розвідка США: Путін затвердив втручання у вибори, щоб зашкодити Байдену

Офіс директора національної розвідки США (ODNI) опублікував звіт про втручання в американські вибори в 2020 році, у якому йдеться, що втручання у вибори США було затверджено безпосередньо президентом РФ Владіміром Путіним.

Про це повідомляє "Голос Америки", пише "Європейська правда".

Американська розвідка дійшла висновку, що Росія вважала обрання Джо Байдена небажаним для її національних інтересів, тож спрямувала свої зусилля на те, щоб підважити його президентську кампанію. Натомість у Кремлі віддавали перевагу перемозі Дональда Трампа, попри деякі кроки його адміністрації проти Росії.

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За оцінкою розвідки, Кремль здійснив операції впливу на передвиборчу кампанію в США. Ці дії були спрямовані на декілька завдань: завдати шкоди Джо Байдену та Демократичній партії, підтримати Дональда Трампа, підірвати довіру суспільства до виборчого процесу та посилити соціальний та політичний розбрат в США.

Посадовці стверджують, що до цих дій була причетна російська розвідка, ЗМІ, мережі тролів, а також особи, пов’язані з Україною - зокрема, депутат Верховної ради Андрій Деркач.

У розвідки є інформація, що Владімір Путін наглядав за діями депутата Верховної ради Андрія Деркача, якого США згодом визнали російським агентом.

"Ми вважаємо, що Путін тримав під наглядом діяльність Андрія Деркача - українського депутата, який відіграв значну роль у впливу Росії на вибори. Деркач пов’язаний з російськими посадовцями і з російськими спецслужбами", - йдеться в документі.

Особливу увагу розвідка США звертає на розгортання медіакампанії щодо начебто корупційних зв’язків Джо Байдена та його сім’ї з Україною. При цьому в США наголошують, що в них немає жодних доказів, що до цього міг бути причетний уряд України.

Натомість український депутат Андрій Деркач, Костянтин Килимник, який мав зв'язки із ФСБ, та їхні соратники намагались використати впливових людей в США та медіа, щоб поширити свою історію серед американських посадовців та суспільства, - йдеться в звіті розвідки.

Також в документі згадуються так звані "Плівки Деркача" - аудіозаписи розмов, які мали на меті довести корупційні дії Байдена в Україні. Американська розвідка стверджує, що це було частиною спланованої кампанії з втручання у вибори США, яку тримав під контролем Володимир Путін.

Попри це, в Офісі директора національної розвідки запевняють, що на відміну від 2016 року, Росія не намагалась втрутитись у виборчу інфраструктуру через кібератаки. Також розвідка стверджує, що в неї немає доказів впливу на будь-який технічний аспект голосування: реєстрацію виборців, заповнення бюлетенів, підрахунку голосів чи повідомлення результатів.

За даними джерел у Держдепартаменті, наступного тижня США оголосять санкції, пов'язані з втручанням у свої вибори.