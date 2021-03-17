У Єврокомісії назвали "Спутник V" хорошою вакциною: ЄС має допомогти її виробляти

Єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон похвалив російську вакцину "Спутник V" і виступив за те, щоб ЄС допоміг Росії налагодити її виробництво у Євросоюзі.

Про це він сказав під час пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

"Я думаю, "Спутник V" - хороша вакцина, бо в Росії гарні науковці. У мене немає причин у цьому сумніватися", - сказав Бретон.

Він зазначив, що на сьогодні портфель вакцин Єврокомісії досить великий і включає 4 вакцини, висловивши сподівання на затвердження п’ятої вакцини, однак не уточнивши, про яку вакцину йдеться.

За словами Бретона, до Єврокомісії надходить чимало звернень про спрощення виробництва російської вакцини на території ЄС.

"Майже всі потужності зараз використовуються для виробництва вакцин, які вже затверджені. Але, якщо йдеться про інші вакцини, думаю, нам варто допомогти Росії", - заявив Бретон.

Як повідомлялося, Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) може схвалити російську вакцину від коронавірусу "Спутник V" не раніше травня.