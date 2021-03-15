В ЄС розказали, коли можуть затвердити "Спутник V"

Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) може схвалити російську вакцину від коронавірусу "Спутник V" не раніше травня.

Про це в ефірі Radio24 повідомив глава департаменту EMA з питань загроз здоров'ю і стратегії вакцинації Марко Кавалері, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Il Sole 24 Ore.

"Спутник - це добре розроблена вакцина, яка заслуговує загального інтересу. Ми раді співпрацювати з компанією-виробником і подивимося, чи зможемо ми використовувати її в Європі, але ми повинні перевірити, чи відповідають очікуванням стандарти виробництва", - сказав Кавалері.

"Програма перебуває на стадії реалізації, і в найближчі тижні ми побачимо, чи зможемо затвердити вакцину. Але до кінця квітня ми не будемо готові дати згоду на "Спутник V". Ймовірніше у травні", - додав він.

4 березня стало відомо, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почало експертизу вакцини "Спутник V", що може призвести до її схвалення для використання у всіх 27 країнах ЄС

14 березня агентство Reuters повідомило, що уряди Європейського Союзу розглядають можливість початку переговорів з розробниками російської вакцини "Спутник V".

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