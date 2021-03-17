Генсек НАТО закликав прем’єра Грузії посприяти домовленості з опозицією

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав прем’єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі посприяти досягненню згоди між владою та опозицією в країні, щоб покласти край політичній кризі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", про це він заявив на спільній пресконференції з Гарібашвілі під час його візиту до Брюсселя.

Єнс Столтенберг сказав, що стурбований останніми подіями у Грузії і розмови на цю тему неможливо оминути.

"НАТО підтримує посередницькі зусилля ЄС (у перемовинах між владою та опозицією - ред.). Пане прем’єр, я закликаю вас використати свою позицію для пошуку двостороннього рішення", - зазначив генсек.

Напередодні головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зауважив, що на правлячій "Грузинській мрії" лежить особлива відповідальність за те, щоб знайти вихід з політичної кризи, водночас закликавши грузинську опозицію повернутися до парламенту.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель після візиту до Тбілісі призначив Крістіана Даніельссона своїм особистим посланником і посередником у діалозі політичних сил у Грузії.

Даніельссон вже п’ять днів бере участь у зустрічах у Тбілісі. На цей час ніяких домовленостей досягти не вдалося.

Детальніше про події в Грузії - у статті Штурм у Тбілісі: як арешт опозиційного лідера руйнує перспективи Грузії в НАТО,

а також М'яка сила Заходу: як ЄС вивів із глухого кута політичну кризу в Грузії.