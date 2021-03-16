Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель закликав грузинську опозицію повернутися до парламенту, щоб наблизити завершення політичної кризи в країні.

Про це повідомляє "Євроейська правда" з посиланням на Euractiv.

Заява Борреля пролунала під час візиту нового прем’єра Грузії Іраклія Гарібашвілі до Брюсселя на Раду асоціації.

Жозеп Боррель назвав нинішню політичну ситуацію у Грузії "ключовим моментом".

Він зауважив, що на правлячій "Грузинській мрії" лежить особлива відповідальність за те, щоб знайти вихід з політичної кризи, але й покритикував дії опозиції, яка з жовтня 2020 року відмовляється входити до парламенту, заявляючи про фальсифікацію виборів.

"Бойкот роботи парламенту не йде на користь функціонуванню демократичної держави", - зазначив Жозеп Боррель.

Він також висловив жаль, що перемовини у Тбілісі поки не дали результату.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель після візиту до Тбілісі призначив Крістіана Даніельссона своїм особистим посланником і посередником у діалозі політичних сил у Грузії.

Детальніше про події в Грузії - у статті М'яка сила Заходу: як ЄС вивів із глухого кута політичну кризу в Грузії.