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Боррель закликав грузинську опозицію повернутися до парламенту

Вівторок, 16 березня 2021, 18:16

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель закликав грузинську опозицію повернутися до парламенту, щоб наблизити завершення політичної кризи в країні.

Про це повідомляє "Євроейська правда" з посиланням на Euractiv.

Заява Борреля пролунала під час візиту нового прем’єра Грузії Іраклія Гарібашвілі до Брюсселя на Раду асоціації.

Жозеп Боррель назвав нинішню політичну ситуацію у Грузії "ключовим моментом". 

Він зауважив, що на правлячій "Грузинській мрії" лежить особлива відповідальність за те, щоб знайти вихід з політичної кризи, але й покритикував дії опозиції, яка з жовтня 2020 року відмовляється входити до парламенту, заявляючи про фальсифікацію виборів.

"Бойкот роботи парламенту не йде на користь функціонуванню демократичної держави", - зазначив Жозеп Боррель. 

Він також висловив жаль, що перемовини у Тбілісі поки не дали результату. 

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель після візиту до Тбілісі призначив Крістіана Даніельссона своїм особистим посланником і посередником у діалозі політичних сил у Грузії. 

Детальніше про події в Грузії - у статті  М'яка сила Заходу: як ЄС вивів із глухого кута політичну кризу в Грузії.

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Боррель Грузія Єврокомісія
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