Британський регулятор пояснив, чому не бачить ризику від вакцини AstraZeneca

Британський регулятор MHRA отримав повідомлення про п'ять випадків розвитку рідкісного тромбозу серед пацієнтів, щеплених вакциною AstraZeneca - на 11 мільйонів використаних доз вакцини.

Про це йдеться у повідомленні MHRA, оприлюдненому 18 березня, пише "Європейська правда".

"Після ретельного перегляду всіх наявних даних, регулятор дотримується думки, що наявні докази не дають підстав вважати, що тромби у венах спричинені вакциною AstraZeneca… Ще триває детальне розслідування 5 повідомлень про дуже рідкісний специфічний тромбоз вен головного мозку (sinus vein thrombosis), що спостерігався разом зі зниженням рівня тромбоцитів (thrombocytopenia). Таких повідомлень - менше ніж один випадок на 1 млн вакцинованих, і такі стани можуть розвиватися у природний спосіб", - пояснює регулятор.

MHRA додає, що вважає переваги вакцинації вищими, ніж будь-які потенційні ризики, та що людям, яких запрошують на щеплення, варто його зробити.

"Зараз немає доказів, що такі тромби стаються частіше, ніж це могло б статися за відсутності вакцинації", - каже гендиректор MHRA Джун Рейні.

"З огляду на величезну рідкість таких випадків, і при тому, що вакцина AstraZeneca, за останніми даними, на 80% знижує ризик госпіталізації та смерті від COVID-19 - переваги вакцинації значно більші, ніж можливі ризики від неї, для груп ризику, яких наразі вакцинують у Британії", - каже член експертної комісії регулятора, професор М’юнір Пірмохамед.

Регулятор нагадує, що типовими симптомами після щеплення AstraZeneca є симптоми легкої застуди, як головний біль, озноб і підвищена температура, і вони зазвичай з’являються за кілька годин після щеплення і зникають через день-два.

Нагадаємо, після повідомлень про такі симптоми у нещодавно щеплених вакциною AstraZeneca, включно з летальними випадками, щонайменш 13 країн ЄС призупинили її використання до завершення розслідування.

Регулятор ЄС має оголосити свій висновок сьогодні, 18 березня.

Детальніше про це у статті: Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини.