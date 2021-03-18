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Британский регулятор объяснил, почему не видит риска от вакцины AstraZeneca

Четверг, 18 марта 2021, 16:45

Британский регулятор MHRA получил сообщения о пяти случаях развития редкого тромбоза у пациентов, привитых вакциной AstraZeneca - на 11 млн использованных доз вакцины.

Об этом говорится в сообщении MHRA, обнародованном 18 марта, пишет "Европейская правда".

"После тщательного просмотра всех имеющихся данных, регулятор придерживается мнения, что имеющиеся доказательства не дают оснований считать, что тромбы в венах вызваны вакциной AstraZeneca... Еще продолжается детальное расследование 5 сообщений об очень редком специфическом тромбозе вен головного мозга (sinus vein thrombosis), наблюдавшемся вместе со снижением уровня тромбоцитов (thrombocytopenia). Таких сообщений - менее одного случая на 1 млн вакцинированных, и такие состояния могут развиваться естественным образом ", - объясняет регулятор.

MHRA добавляет, что считает преимущества вакцинации выше, чем потенциальные риски, и что людям, которых приглашают на прививку, стоит ее сделать.

"Сейчас нет доказательств, что такие тромбы происходят чаще, чем это могло бы произойти при отсутствии вакцинации", - говорит гендиректор MHRA Джун Рейне.

"Учитывая огромную редкость таких случаев, и при том, что вакцина AstraZeneca, по последним данным, на 80% снижает риск госпитализации и смерти от COVID-19 - преимущества вакцинации значительно больше, чем возможные риски от нее, для групп риска, которые пока вакцинируют в Британии", - говорит член экспертной комиссии регулятора, профессор Мьюнир Пирмохамед.

Регулятор напоминает, что типичными симптомами после прививки AstraZeneca являются симптомы легкой простуды, такие как головная боль, озноб и повышенная температура, и они обычно появляются через несколько часов после прививки и исчезают через день-два.

Напомним, после сообщений о таких симптомах в недавно привитых вакциной AstraZeneca, включая летальным исходом, как минимум 13 стран ЕС приостановили ее использование до завершения расследования.

Регулятор ЕС объявить свое заключение сегодня, 18 марта.

Подробнее об этом в статье: Паника вокруг AstraZeneca: почему страны ЕС отказываются от вакцины.

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