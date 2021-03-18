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Посольство США: Байден зателефонує Зеленському

Четвер, 18 березня 2021, 18:50

У посольстві Сполучених штатів Америки переконані, що телефонне спілкування президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського обов’язково відбудеться "без жодних передумов".

Про це заявив у коментарі у відповідь на запит "Європейської правди" речник посольства Деніел Лангенкемп.

"Цей дзвінок відбудеться. Ми переконані в цьому", - кілька разів наголосів він.

За словами дипломата, президент Байден взяв на себе низку зобов’язань щодо міжнародної співпраці, і у тому числі є "відданим другом України".

"Примітно, що нинішня адміністрація США приділяє Україні багато уваги... Держсекретар Блінкен провів переговори з міністром Кулебою 1 лютого, майже відразу після свого призначення. Міністр оборони Таран спілкувався зі своїм американським колегою Остіном 19 лютого. Кілька інших високопосадовців також вже контактували або мають заплановані переговори", - наголосили у посольстві, нагадавши також про заяви Білого дому та Держдепу про підтримку України на річницю протиправної анексії Криму, а також про надання Україні траншу безпекової допомоги у березні.

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Коментуючи запитання про можливі умови телефонної розмови президентів, речник посольства наголосив, що з боку США таких умов немає.

"Україна для нас – партнер, а у відносинах з партнерами ми не висуваємо вимог і не маємо жодних передумов для ведення діалогу. Але ми натхненні тим, як Зеленський у останні тижні вдається до потужних дій проти недоброчесних інтересів, які досі тягнуть Україну донизу", - йдеться у коментарі посольства.

Також речник дав зрозуміти, що причиною затримки є те, що "президент Байден зараз дуже сконцентрований на внутрішньоамериканських викликах, включаючи пандемію". "Але розмова відбудеться, ми переконані", - додав він.

Про один з ключових політичних подразників у відносинах України та США читайте в статті "Слуга народу та Кремля: неочевидні деталі санкцій США проти Дубінського та соратників"

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Байден Зеленський США
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