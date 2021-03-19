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У Польщі пояснили, що буде з тими, хто відмовиться від щеплення вакциною AstraZeneca

П'ятниця, 19 березня 2021, 16:14

У Польщі заявили, що ті, хто відмовиться від щеплення вакциною AstraZeneca, тимчасово будуть виключені з системи вакцинації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

У Польщі деякі люди, яким надійшов час щепитися вакциною AstraZeneca, відмовились від її прийому. Таким чином залишилося багато невикористаних доз. Відтак ці вакцини могли б бути запропоновані іншим людям, які поки не мають права на щеплення.

"Рішення щодо розширення цієї групи мають бути прийняті до понеділка", - сказав речник МОЗ Польщі Войцех Андрусевич. За його словами, зараз проводиться інтенсивний аналіз щодо розширення групи людей, для яких будуть доступні вакцини AstraZeneca.

Як пояснив Войцех Андрусевич під час зустрічі з журналістами, люди, які відмовляються від вакцинації, тимчасово опиняться поза системою вакцинації.

"Після завершення вакцинації першої групи ми вирішимо, як буде виглядати далі цей процес, включаючи порядок, в якому будуть вакциновані люди, які відмовились від вакцини AstraZeneca" - сказав речник МОЗ.

18 березня Європейське агентство з лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною для подальшого використання після розслідування повідомлень про випадки тромбів.

Після цього низка країн ЄС, які призупинили її введення, оголосили про відновлення щеплень.

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Вакцини Польща
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