В Польше объяснили, что будет с теми, кто откажется от прививки вакциной AstraZeneca

В Польше заявили, что те, кто откажется от прививки вакциной AstraZeneca, временно будут исключены из системы вакцинации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В Польше некоторые люди, которым пришло время прививаться вакциной AstraZeneca, отказались от нее. Таким образом осталось много неиспользованных доз. Поэтому эти вакцины могли бы быть предложены другим людям, которые пока не имеют права на прививку.

"Решение по расширению этой группы должны быть приняты до понедельника", - сказал спикер МЗ Польши Войцех Андрусевич. По его словам, сейчас проводится интенсивный анализ по расширению группы людей, для которых будут доступны вакцины AstraZeneca.

Как пояснил Войцех Андрусевич во время встречи с журналистами, люди, которые отказываются от вакцинации, временно окажутся вне системы вакцинации.

"После завершения вакцинации первой группы мы решим, как будет выглядеть дальше этот процесс, включая порядок, в котором будут вакцинированы люди, которые отказались от вакцины AstraZeneca", - сказал представитель МОЗ.

18 марта Европейское агентство по лекарственным средствам признало вакцину AstraZeneca безопасной для дальнейшего использования после расследования сообщений о случаях тромбов.

После этого ряд стран ЕС, которые приостановили ее введения, объявили о восстановлении прививок.